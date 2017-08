publié le 13/08/2017 à 11:58

Le message a fait le tour de la planète en quelques heures. Alors que les rumeurs sur un possible départ de Neymar au PSG s'intensifiaient, Gérard Piqué avait posté sur Twitter un simple "se queda", soit "il reste". De quoi alimenter encore un peu plus ce dossier alors que le club de la capitale faisait le forcing pour attirer la star brésilienne dans ses rangs.



Samedi 12 août, le défenseur espagnol est revenu sur ce "coup de poker". "Quand la pré-saison a débuté, le message était qu'il allait partir. Nous avons été plusieurs joueurs à essayer de le convaincre de rester, a-t-il expliqué. Le jour où j'écris ce tweet, je sais qu'il s'en va. Je sais que c'est la dernière cartouche qu'il me reste, utiliser les réseaux sociaux pour que l'opinion publique pense qu'il reste et que cela le convainque". Mais cela n'a guère fonctionné et a même provoqué la "colère" de Neymar. "Nous avons ensuite réglé cela. Et au final, il est parti", a-t-il poursuivi.



Le jour où j'écris ce tweet, je sais qu'il s'en va Gérad Piqué au sujet de Neymar Partager la citation





Il faut dire que les envies de départ de Neymar étaient réelles. Le joueur les auraient même annoncées à ses coéquipiers dès le 30 juin. Et c'est bien le PSG qui a réussi le gros coup du mercato en déboursant tout de même la somme de 222 millions d'euros, soit le montant de la clause libératoire, pour voir jouer le Brésilien en Ligue 1.

Un transfert qui pose tout de même question alors qu'il évoluait dans l'une des meilleures équipes du monde. Gérard Piqué assure qu'il a "sans doute ses raisons". "Je ne sais pas si elles sont économiques, ou s'il veut devenir le meilleur joueur du monde en jouant dans une autre équipe. Mais je crois que nous ne devons pas le juger", a-t-il conclu, saluant le "rendement extraordinaire" de Neymar avec les Blaugrana.