publié le 18/08/2017 à 08:17

Après la France, l'Allemagne, l'Angleterre, c'est donc au tour de l'Espagne d'être visée. Hier, aux alentours de 17 heures, une fourgonnette blanche a foncé sur la Rambla, le cœur touristique de Barcelone. 13 personnes ont été tuées et un nouveau bilan fait état de plus de 100 blessés, dont 26 sont Français et 17 sont dans un état grave.



L'attentat a rapidement été revendiqué par le groupe État islamique, le conducteur de la camionnette a pris la fuite et il est toujours recherché ce vendredi matin. Cependant, deux suspects, un Espagnol et un Marocain ont été arrêtés par la police dans deux localités éloignées : respectivement de 100 et 200 km de Barcelone.

Alors que le pays essayait de comprendre ce qui s'était passé à Barcelone, un nouvel attentat a eu lieu à Cambrils, station balnéaire située à 120 kilomètres au sud de Barcelone, à 2 heures du matin. Cinq "terroristes présumés", qui avaient foncé dans la foule, ont été abattus par la police. Ils circulaient dans une Audi A3 et certains d'entre eux portaient des ceintures d'explosifs.



Six civils et un policier ont été blessés dans cette attaque. Un des civils blessés est dans un état critique, ont annoncé les services d'urgence de Catalogne sur leur compte Twitter. La police a aussi fait savoir sur son compte Twitter qu'elle considère l'attaque de Cambrils comme liée à l'attentat de Barcelone.

Barcelone et Cambrils, deux villes symboles de la fête

Mais, pourquoi les jihadistes ont choisi de s'en prendre à ce pays ? Il y a d'abord un motif officiel : dans le communiqué de Daesh revendiquant l'attentat, on peut lire que l'opération a été menée en réponse aux appels à cibler les États de la coalition internationale antijihadistes opérant en Syrie et en Irak.

Mais, ce n'est qu'un prétexte : l'Espagne n'a qu'un rôle très marginal dans la coalition. Elle ne bombarde pas la zone et n'a envoyé que des formateurs militaires en Irak. En revanche, le pays abrite des réseaux jihadistes, souvent des filières marocaines, et la police espagnole a démantelé ces derniers mois plusieurs de ces filières, dont certaines en lien avec les attentats en Belgique.





En fait, on est plutôt dans un terrorisme "pour faire comme les autres". Ils essayent "de faire toujours mieux" pour avoir leur heure de gloire. Barcelone comme Cambrils sont des symboles de vacances, de fêtes, tout ce que détestent ces islamistes.



Enfin on peut rappeler que l'Espagne a été occupée durant des siècles par les musulmans et que certains rêvent de reconquête. Mais surtout, il faut dire que Daesh est en grande difficulté au Moyen-Orient . Après avoir perdu Mossoul, l'organisation terroriste est en passe de perdre la ville de Raqqa en Syrie.