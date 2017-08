Le journal de 7h : Neymar fait danser Guingamp pour son premier match de ligue 1

publié le 14/08/2017 à 08:11

C'est à Guingamp que Neymar a marqué son premier but sur les pelouses de ligue 1. La star brésilienne brille d'entrée de jeu avec le PSG en inscrivant le but du 3-0 à la 82ème minute. Mais au-delà de ce but, Neymar a eu une influence monumentale sur le jeu du PSG.



Neymar a touché 107 fois le ballon dans la partie. En un match il est déjà le chef d'orchestre du PSG. "Je me sens comme à la maison", confie le footballeur au micro de RTL. Neymar n'est pas encore au top de sa forme et ses adversaires en sont conscients. "Je pense que là je vais avoir du mal à m'endormir tellement je suis impressionné, même un Zlatan pour moi c'est en dessous", confie Lucas Deaux, milieu de terrain de l'équipe de Guingamp.



Ses coéquipiers sont aussi impressionnés. "Dans sa tête il y a quelque chose de différent", explique Thiago Motta au PSG depuis cinq ans.

A écouter également dans ce journal

- Le couple Macron est à Marseille. Le président et son épouse ont choisi la ville de son club de football de coeur pour passer ses premières vacances de chef de l'Etat. On a vu Emmanuel Macron faire du jogging sur la plage du Prado avec un maillot de l'OM floqué à son nom. Le couple profite d'une grande résidence avec piscine sur les hauteurs de la ville, dans le très chic quartier du Roucas Blanc.



- La Maison Blanche tente d'apaiser la polémique après les propos de Donald Trump sur le rassemblement meurtrier de Charlottesville. Une voiture a foncé sur une foule de manifestants anti-fascistes venus dénoncer le rassemblement de l'extrême droite dans cette petite ville de Virginie. Une femme renversée est décédée. Donald Trump a fait état de violence de plusieurs côtés sans être plus explicite.



- Dans le Calvados, une jeune femme violée il y a six ans lance un cri de détresse à la justice. Anna, 28 ans, veut interpeller le tribunal de Caen. L'auteur du viol qu'elle a subi, a été identifié, grâce à l'ADN notamment, mais il est toujours dehors. Anna veut que son agresseur soit jugé. Aujourd'hui, près de 100 000 personnes ont signé la pétition qu'elle a lancée sur internet. Après 6 ans de procédure, la vie de cette professeur de français s'est arrêtée.



- Aux championnats du monde d'athlétisme, les Bleus n'avaient jamais obtenu autant de médailles depuis 14 ans. Dernier titre à Londres pour Yohann Diniz sur 50km marche en 3 heures 33 minutes et 12 secondes. C'est la deuxième meilleure performance de tous les temps. Pour le Champenois, c'est aussi le titre du courage après la déconvenue des Jeux Olympiques de Rio.





- Pour profiter du soleil nous partons dans les Landes à Souston. On a tous déjà entendu nos amis ou des membres de notre famille nous dire "pose ce téléphone", "déconnecte". Et bien, c'est exactement le principe de la plage l'on vous emmène : pas de 3G ni de 4G, encore moins de wifi.