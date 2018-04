Le journal de 8h : situation toujours bloquée dans les facultés

publié le 07/04/2018 à 08:59

Le Premier Ministre a beau avoir martelé que les examens auraient lieu comme prévu dans les universités françaises, plusieurs d'entre elles restent bloquées samedi 7 avril.



C'est le cas des facultés Jean-Jaurès de Toulouse et Paul Valéry de Montpellier où le président a décidé d'organiser le passage des examens par internet. À Tolbiac, l'heure est à la radicalisation. Les étudiants comptent tenir jusqu'au retrait de la Loi orientation et réussite. La présidence se dit inquiète et craint que le campus se transforme en ZAD universitaire. On y parle d'un esprit Notre-Dame-des-Landes dans ce qui a été rebaptisé "la Commune de Tolbiac".

Tolbiac c'est une grande tour. L'occupation s'organise au rez-de-chaussée en auto gestion. Des amphis où l'on dort, d'autres on l'on débat et dans les couloirs, des tours de garde par crainte d'éventuelles attaques. Les militants veulent protéger leur anonymat. Foulard sur le nez à l'entrée de la fac. Pas de caméra ni photo à l'intérieur où l'on ne croise pas que des étudiants. Les débats s'animent tout particulièrement le soir devant des murs couverts de tags.

À écouter également dans ce journal :

Social - Retour samedi 7 avril de la grève à la SNCF. L'ouverture à la concurrence et la transformation de la compagnie en Société Anonyme sont pourtant sur la table des négociations.



Faits divers - Une ligne de défense se dessine après les aveux de Nordahl Lelandais. Dans la mort de la petite Maëlys, comme dans celle du caporal Arthur Noyer, l'ancien maitre-chien plaide un acte involontaire.



International - Au Brésil, Lula fait de la résistance. Il négocie sa reddition avant d'être incarcéré.



Sports - Le PSG très chanceux d'accrocher le match nul 1 partout hier soir à St Etienne. 1-1 aussi mais en tennis entre la France et l'Italie pour le quart de finale de la Coupe Davis.