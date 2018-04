publié le 06/04/2018 à 07:03

Après les aveux de Nordahl Lelandais, jeudi 29 mars, dans l’affaire du caporal Noyer, mort en avril 2017, RTL vous révèle les dessous de cette audition durant laquelle l’homme a craqué et reconnu le meurtre, comme pour Maëlys. Selon nos informations, Nordahl Lelandais a avoué "avoir tué" le caporal Noyer en tout début d'audition dans le bureau des deux juges chargés du dossier jeudi dernier.



Il a même précisé les circonstances et l'endroit où s'est déroulé le drame. Des aveux aussitôt suivis, par un déplacement de justice, sur les lieux ou le crâne et les ossements du jeune homme ont été découverts, sur les hauteurs de Montmélian, dans la montagne.

C'est Nordahl Lelandais lui-même qui a conduit les enquêteurs sur place en bordure de route. Cela valide ses aveux, puisqu'il a mené l’impressionnant convoi, de sa propre initiative, à l’endroit même où le squelette du militaire a été retrouvé. C'est là qu'il abandonné le corps du caporal Noyer en avril 2017.

Il a reconnu spontanément son implication

Plus de doute donc sur son implication, qu'il a reconnue spontanément cette fois, alors que les enquêteurs n'avaient pas de nouveaux éléments incriminants à lui opposer. Il n'a pas attendu d'être accablé par des indices probants pour parler, contrairement à l'affaire Maëlys.



Comment expliquer ce geste ? Il serait question d'une pulsion de "violence incontrôlable, irrépressible", selon certaines sources. Nordahl Lelandais est poursuivi pour assassinat, ce qui implique la préméditation, mais ce n’est pas prouvé à ce stade de l'enquête.