Le journal de 12h30 : le chanteur Jacques Higelin est décédé

publié le 06/04/2018 à 13:29

Le chanteur Jacques Higelin est décédé ce vendredi 6 avril à Paris à l'âge de 77 ans. Père de trois enfants artistes, le chanteur Arthur H, la chanteuse Izia Higelin, et le réalisateur Kên Higelin.



C'était sans doute l'un des rockers les plus inclassables de la chanson française, avec ses cheveux hirsutes et sa silhouette dégingandée. Jacques Higelin était un auteur-compositeur-interprète, qui laisse derrière lui une vingtaine d'albums et quelques chansons inoubliables, parmi lesquelles Pars, Champagne ou encore Tombé du ciel. C'était une figure de la scène depuis les années 70, avec une présence extraordinaire.



Au printemps 2016, il avait déjà eu des problèmes de santé qui l'avaient conduit à arrêter ses tournées. Avant cela, en 2010, il avait déjà été contraint d'annuler une représentation pour des raisons médicales.

