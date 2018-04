publié le 06/04/2018 à 18:38

Il était l'autre fou chantant de la chanson française. Jacques Higelin vient de disparaître. Il avait 77 ans. Jacques Higelin c'était une voix un peu rauque de fumeur de clope. Une silhouette longue et comme désarticulée. Une chevelure en pétard, indomptable et indomptée. Et puis ce mélange rare de rock et de poésie qui donnait toute sa mesure sur scène, dans des concerts survoltés. Dès ses débuts, Higelin avait bousculé les codes : avec un album devenu culte BBH 75.



Higelin restera un précurseur de l'esprit rock en France, maître du funk aussi, à la fois baladin, citoyen révolté, et artiste utopique. Il a offert son Champagne à tous, et revendiqué sa tête en l'air.

L'artiste aimait les personnages, le maquillage, le parler avec emphase. Jacques Higelin était un des derniers grands à avoir construit son succès via la scène. Ses spectacles, jusqu'à l'aube, se finissaient parfois dans la rue. Il était délirant en concert, en liberté totale.

À écouter également dans ce journal

Décès - Véronique Colucci, co-fondatrice des Restos du Cœur et ex-femme de Coluche, est décédée à l'âge de 69 ans après s'être battue contre une longue maladie.



Justice - Dans l'affaire Arthur Noyer, Nordahl Lelandais plaide l'acte involontaire. La même défense qu'il adopte pour le meurtre de la petite Maëlys.



Justice - La garde à vue de Jean-Vincent Placé a été levée en début d'après-midi. L'ancien secrétaire d'État écologiste a été présenté à un juge. Selon les informations RTL, pendant sa garde à vue, il a reconnu l'outrage, mais pas les insultes racistes.



Société - La CGT assure que la grève à la SNCF pourrait durer au-delà du mois de juin, si le gouvernement persiste à ne pas négocier sur le statut des cheminots.