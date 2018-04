Le journal de 7h : les scénarios accidentels de Nordahl Lelandais

publié le 07/04/2018 à 07:44

De la malchance, des accidents. Nordahl Lelandais présente à la Justice des scénarios de mort involontaire pour la petite Maëlys et le caporal Noyer. Selon ses dires, des violences volontaires certes. Mais pas de meurtre, pas d'assassinat. Des actes moins lourdement sanctionnés par des juges devant une cour d'assises. Quelle crédibilité accorder à ces déclarations ? C'est la question que se posent les enquêteurs qui tentent de vérifier si elles sont cohérentes avec les pièces du dossier.



Pour l'affaire Noyer, aucun élément matériel, à ce jour, ne vient infirmer la thèse de Lelandais, qui assure qu'une bagarre entre eux a entraîné la chute et la mort d'Arthur Noyer. Pas de témoin, pas de vidéo, et les expertises des ossements ne sont pas terminées.

Mais pour Maëlys, c'est plus compliqué. Il assure qu'une une gifle violente contre la fillette, aurait entraîné son décès. Un indice déjà, met à mal sa défense. Il avait désactivé ses portables vers 2h45, aussitôt après avoir quitté la soirée de mariage avec l'enfant bien vivante à ses côtés. Pour les réactiver 40 minutes après. Inexplicable si l'on a pas en tête de mauvaises intentions. Et dans ce dossier aussi, les gendarmes attendent des retours d'analyses, sur le squelette de la fillette et ses sous-vêtements. Ils savent déjà que Maëlys a eu la mâchoire fracturée.

