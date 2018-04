SNCF : les syndicats parlent "une mascarade" de concertation

publié le 06/04/2018 à 10:03

A l'issue de leur première réunion de concertation avec le gouvernement depuis le lancement de la grève de deux jours sur cinq contre la réforme du rail, les syndicats de la SNCF ont dénoncé hier soir "une mascarade" et promettent de nouveau une grève longue.



"C'est une véritable mascarade" avec "un gouvernement qui brode", qui "n'a pas de propositions et qui ne règle pas les problèmes", donc "la grève se poursuit", a déclaré Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots, "extrêmement déçu et mécontent" car "les revendications des cheminots n'ont pas été entendues".



"Le gouvernement avance à marche forcée pour tenter de nous asphyxier. On est dans une situation où le mouvement social risque bien de se durcir", a estimé Roger Dillenseger de l'Unsa.



"Hélas, les cheminots vont devoir se mobiliser dimanche et lundi. Nous sommes partis sur un conflit qui risque de durer si le gouvernement ne revoit pas sa méthode", a prévenu Didier Aubert de la CFDT.



Pour SUD Rail, "il va falloir renforcer, amplifier, durcir" la grève pour "faire plier" le gouvernement et "arriver au bout des revendications". Le débat sera "posé dans les assemblée générales" afin de voir "comment organiser le mouvement pour être entendu", a indiqué Eric Santinelli.



Lors des deux premiers jours de la grève par épisode, mardi et mercredi, le trafic ferroviaire a été très perturbé, avant de reprendre jeudi. La deuxième séquence va débuter samedi à 20H00 pour s'achever mardi à 07H55.



Abordée hier à l'Assemblée nationale, la question de la dette de la SNCF, qui atteint 55 milliards d'euros et coûte un milliard par an à l'entreprise, a été examinée lors de cette réunion au ministère des Transports, ainsi que, notamment, celle du transfert des cheminots en cas de perte d'un marché par la SNCF après l'ouverture à la concurrence.



Le ministère des Transports a indiqué de son côté que cette réunion avait "été l'occasion d'un premier tour de table sur la question de la dette et du financement du système ferroviaire, afin notamment d'en partager le diagnostic et les perspectives".

Feriez-vous confiance à une voiture autonome ?

Feriez-vous confiance à une voiture autonome ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Feriez-vous confiance à une voiture autonome ? Oui

Non

Ne se prononce pas