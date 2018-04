publié le 06/04/2018 à 20:00

Une semaine après sa victoire en finale de la Coupe de la Ligue face à Monaco (3-0), le PSG va-t-il décrocher un nouveau titre, celui de champion de France, ce week-end ? Ce sera le cas à deux conditions : que Paris s'impose à Saint-Étienne et que Monaco perde à domicile face à Nantes samedi 7 avril (17h).



Vainqueur de ses neuf derniers matches en Ligue 1 Conforama depuis son revers à Lyon fin janvier, l'équipe d'Unai Emery se présente sans Neymar, bien sûr, mais aussi sans Dani Alves, Marco Verratti, Julian Draxler (blessés) et Thiago Motta (suspendu). Certes, avec les Kylian Mbappé, Edinsoin Cavani, Angel Di Maria... Paris a les armes pour signer une 28e victoire en 32 rencontres de championnat.

9e, Saint-Étienne en vise une 12e. Moribonds fin 2017, les Verts revivent depuis deux mois : cinq succès et quatre nuls, série en cours. Jean-Louis Gasset a su redresser la barre et en faire des candidats à l'Europe via la 5e place. Au match aller, l'ASSSe s'était inclinée 3-0 au Parc des Princes, sans toutefois démériter.

L1-32e journée : programme et classement

Vendredi 6 avril :

20h45 : Saint-Étienne - PSG



Samedi 7 avril :

17h00 : Monaco - Nantes

20h00 : Amiens - Caen

Angers - Strasbourg

Bordeaux - Lille

Guingamp - Troyes

Toulouse - Dijon



Dimanche 8 avril :

15h00 : Nice - Rennes

17h00 : Metz - Lyon

21h00 : Marseille - Montpellier