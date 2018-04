Le journal de 7h30 : Emmanuel Macron chahuté par des étudiants

publié le 06/04/2018 à 08:13

Après Rouen (Seine-Maritime) à la mi-journée du jeudi 5 avril, c'est à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) qu'Emmanuel Macron a eu droit à un accueil agité.



200 à 300 personnes, notamment des étudiants et des enseignants mais aussi des syndicalistes l'ont accueilli et étaient bien décidés à faire entendre leurs revendications. Plus tôt dans la journée, le chef de l'État était en visite dans un service hospitalier spécialisé dans la détection précoce des enfants autistes à Rouen. Il a été accueilli par des huées. À l'extérieur du CHU, des manifestants portant des drapeaux de la CGT, de SUD ou de la CFDT des services de santé ou des services territoriaux criaient : 'Résistance' ou 'Macron dégonflé, on t'attend'.



Les syndicats de la SNCF eux sont ressortis déçus et très en colère après leur réunion au ministère des Transports, Élisabeth Borne. La CGT a dénoncé une mascarade et l'UNSA redoute que le mouvement ne s'amplifie. Du côté de l'opposition, les appels à la mobilisation se multiplient, afin de renforcer l'union de la gauche. Le but est d'atteindre la convergence des luttes.

Politique : la gauche de la gauche tente de faire bloc. Benoit Hamon, Pierre Laurent, Francois Ruffin et Olivier Besancenot étaient réunis hier dans la Somme. Un déplacement symbolique pour appeler à l'union des contestations.

Société : Le gouvernement présente aujourd'hui son plan autisme. Une enveloppe de 340 millions d'euros sur 5 ans. Aujourd'hui on compte en France 100.000 autistes de moins de 20 ans. A peine 40% d'entre eux sont scolarisés contre 70% par exemple en Grande-Bretagne.



International : Première victoire pour l'ancien dirigeant catalan Carles Puigdemont. La justice allemande a décidé de le libérer après 10 jours de détention. L'indépendantiste a toutefois l'interdiction de quitter l'Allemagne. Il reste sous la menace d'expulsion vers l'Espagne.



Sports : Tony Yoka est menacé de suspension ferme pour avoir manqué 4 contrôles anti-dopages, le boxeur français, champion olympique, plaide la négligence. La veille de son combat, il l'assure au micro de RTL, il n'a pas voulu se doper.