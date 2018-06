Le journal de 8h - Limitation à 80 km/h : le décret publié au Journal Officiel

publié le 17/06/2018 à 08:26

La vitesse passera bien à 80 km/h sur les routes secondaires au 1er juillet, c'est fait. Le décret vient d'être publié au Journal Officiel.



Cela concerne 400.000 kilomètres de voies, à peu près la moitié du réseau français, pour sauver entre 300 et 400 vies chaque année sur les routes selon les chiffres d’Édouard Philippe qui assume cette mesure impopulaire et décrié par de nombreux élus.

Les sénateurs Michèle Vullien (UC), Michel Raison (LR) et Jean-Luc Fichet (PS) avaient remis au Premier ministre un rapport qui voulait restreindre l'abaissement de la vitesse à certaines routes secondaires et décentraliser la décision pour laisser aux élus locaux le choix des routes où elle devrait être appliquée. Mais Édouard Philippe était resté inflexible et avait refusé les propositions.

À écouter également dans ce journal :

International : les premiers migrants de l'Aquarius sont arrivés dans le port espagnol de Valence ce dimanche 17 juin. Trois bateaux étaient attendus depuis plusieurs jours avec les 630 migrants secourus à bord. Le premier navire est donc arrivé peu avant 6h30.



Fait divers : très grande émotion à Mourmelon dans la Marne où vivait le jeune Kévin, 17 ans, poignardé à mort il y a deux semaines. Environ 1.000 personnes se sont rassemblées dans le silence pour une marche blanche, encore bouleversées par cet assassinat manigancé par deux adolescents selon les enquêteurs.



Baccalauréat : il y aura 753.000 candidats cette année pour le bac général, c'est un record. Cela fera quatre millions de copies à corriger, dans 4.635 centres d'examen. Mais en attendant l'heure est aux dernières révisions. Lundi 18 juin a lieu la traditionnelle épreuve de philo qui marque le début des épreuves.