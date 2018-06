publié le 15/06/2018 à 07:42

J-15 avant le passage de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. Si aucun décret n'est encore publié au journal officiel, Édouard Philippe semble très décidé. Jeudi 14 juin, des sénateurs étaient reçus à Matignon et ont tenté en vain de faire changer d'avis au Premier ministre. Parmi les conclusions d'un groupe de travail, ils ont notamment proposé une réduction de la vitesse sur certain tronçon des routes secondaires.



Michel Raison, sénateur LR des Haute-Saône, était à Matignon et explique sur RTL les raisons pour lesquels il lutte contre cette limitation ferme. "Édouard Philippe a été courtois mais il est resté arque-bouté sur ses positions pourtant nous lui avons tendu la main".

Les sénateurs "n'ont pas demandé de reculer mais de modifier la position", confie Michel Raison. Le Premier ministre est resté ferme et n'a fait aucunes concessions. Les sénateurs avaient notamment proposé une réduction de la vitesse décentralisée. Le but serait que les départements puissent choisir quels axes doivent passer à 80 km/h. "Arrêtons de tout décider de Paris", affirme le sénateur LR.