et Marie Moley

publié le 05/06/2018 à 21:29

L'enquête progresse autour du meurtre de Kévin, un jeune homme de 17 ans dont le corps a été lardé d'une vingtaine de coups de couteau dans un parc à Mourmelon-le-Grand, dans la Marne. Samedi 2 juin, il se promenait avec sa petite amie lorsqu'il a sauvagement été attaqué. Un mineur de 17 ans a été placé en garde à vue lundi 4 juin dans le cadre de cette affaire.





"Un échange de regards ne se passe pas bien" avec un autre garçon et l'agresseur présumé "aurait essayé de prendre le sac à main" de la jeune fille, avait indiqué dimanche le parquet de Châlons-en-Champagne. "L'altercation redouble et le jeune se prend des coups de couteau dans le dos", environ une vingtaine, avant de succomber, d'après le récit de la jeune fille fait aux enquêteurs.

Mais coup de théâtre ce mardi, la petite-amie de Kévin a également été placée en garde à vue ce mardi. Témoin directe de la scène, les enquêteurs cherchent à éclairer certaines zones d'ombre. Un fait retient particulièrement leur attention : juste après le meurtre, elle a dressé un portrait robot de l’agresseur qui était aux antipodes du suspect interpellé hier. Un homme qu’elle décrivait très grand, basané, et âgé de 25 à 30 ans. Ce qui n’est pas du tout le cas du suspect.



La victime, le suspect, et la jeune femme se connaissaient tous les trois. Les gendarmes veulent maintenant déterminer quel est le rôle exact des deux gardés à vue dans cette affaire.