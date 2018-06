publié le 15/06/2018 à 16:58

Plus que quelques jours avant le bac. Alors que certains élèves misent tout sur les matières à grand coefficient (mathématiques, sciences économiques et sociales, littérature selon les filières), certains choisissent d’aller chercher les points dans les options facultatives.



Chaque candidat peut choisir jusqu’à deux options au baccalauréat. La première a un coefficient 2, la deuxième un coefficient 1. Cela peut paraître dérisoire lorsque l’on sait par exemple qu’en série S, l’épreuve de mathématiques a un coefficient 7 (voire 9 pour certains). Mais passer des options facultatives peut permettre à certains de gagner des points précieux, d’autant plus qu’il est impossible de perdre des points : seuls les points au-dessus de 10/20 sont pris en compte. Grâce aux options, tous les ans, une poignée d’élèves atteint une moyenne supérieure à 20.

Il y a les épreuves classiques comme le latin, la musique ou le théâtre, que l’on retrouve dans beaucoup de lycées. Mais dans certaines académies, les candidats peuvent passer des options moins connues.

Langues régionales et langue des signes

Sur les 59 langues proposées au baccalauréat, il y a les langues étrangères dites “rares” (comme l’arabe, le japonais, le turc, etc), mais aussi 12 langues régionales. Vous pouvez donc passer une épreuve de breton, basque, alsacien ou corse.



L’épreuve se caractérise soit par un oral de 10 minutes (avec une préparation sur un sujet donné en 10 minutes), soit par un écrit de 2 heures. Le niveau demandé pour une option de langue n’est toutefois pas très élevé. Le ministère de l’Éducation indique que l’épreuve est réussie si le candidat valide au moins le niveau A2, qui correspond à un "niveau intermédiaire ou usuel".



Une autre épreuve de langue à laquelle on ne pense pas souvent : la langue des signes. Pour cette épreuve, le candidat passe un "oral" de 20 minutes. Plus de 1.500 élèves passent cette épreuve chaque année.

Sport et échecs

Les options sportives ont elles aussi leurs disciplines surprenantes. Depuis 11 ans dans certaines académies, notamment en Aquitaine et en Polynésie, les élèves peuvent passer le bac surf. Au programme : une prestation physique notée sur 16 points, et un oral de connaissance sur la discipline, noté 4 points. Cette année à Anglet dans les Pyrénées Atlantiques, plus de 60 candidats vont passer cette épreuve, d’après la Fédération Française de Surf.



Une autre option classée dans les épreuves sportives… Les échecs ! Les candidats ne font pas une partie avec leur examinateur (ce qui pourrait prendre des heures), mais passent un oral de connaissance sur la disciplines. Ils sont interrogés sur les règles du jeu, ses données, son histoire et son actualité. En 2017, ils n’étaient que 15 à le passer en France.



Parmi les épreuves sportives, il est également possible de passer des épreuves d’arts du cirque, de pêches (dans les lycées agricoles), de golf, et même de pétanque à Lyon.



Tous les lycées ne proposent pas les mêmes options, mais il est possible de s’inscrire en candidat libre pour être certain de passer les épreuves souhaitées.