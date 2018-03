Le journal de 7h30 : les services public perturbés, les fonctionnaires mobilisés

publié le 22/03/2018 à 08:39

Les fonctionnaires sont dans la rue, pas moins de 7 syndicats ont appelé à la mobilisation générale afin de défendre le service public et le statut général des fonctionnaires. Et la mobilisation semble bien au rendez-vous notamment dans les transports ferroviaires.



Les salariés de la SNCF, vent debout contre le projet de réforme de l'entreprise annoncé par le gouvernement d'Édouard Philippe, ont fortement débrayé avec pour conséquences un trafic en forte baisse.

À Paris, le cortège des fonctionnaires partira à 14 heures de Bercy, jusqu'à Bastille, où ils retrouveront les cheminots. "On est très motivé pour rentrer dans ce rapport de force imposé par Macron, l'ami des patrons", confirme un cheminot alors qu'un calendrier de 36 jours de grève sur 3 mois a été annoncé par les syndicat de l'entreprise.

"Beaucoup de cheminots non syndiqués seront dans le mouvement aujourd'hui. C'est bon signe", assure ce syndiqué CGT. Une mobilisation qui a donc dès ce jeudi 22 mars matin engendré de fortes perturbations pour les usagers. À Lyon, la ligne Lyon - Saint-Étienne ne voit fonctionner que 6 TER sur 40, et seulement un TGV par heure en direction de Paris.

À écouter également dans ce journal

Justice - Nicolas Sarkozy a été mis en examen mercredi 21 mars pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds public libyen, et placé sous contrôle judiciaire. L'ancien président réfute toutes les accusations dont il fait l'objet.



Faits divers - Les victimes du violeur de la Sambre seront reçues ce jeudi par le procureur en charge de l'affaire. Une vingtaine ont été recensées mais il pourrait y en avoir encore plus. "J'ai du mal à réaliser, c'est quand j'ai allumé la télé j'ai vu que je n'étais pas la seule", confie Nathalie, violée à 15 ans.



International - Mark Zuckerberg, a fait son mea culpa dans l'affaire d'utilisation indues de données personnelles d'abonnées de Facebook. "C'était une rupture de confiance majeure, et je suis vraiment désolé que ce soit arrivé", a-t-il déclaré à la télévision US. "Notre responsabilité maintenant est de s'assurer que ça ne se reproduise pas", assure Mark Zuckerberg.