avec Olivier Boy et AFP

publié le 22/03/2018 à 07:37

"Depuis mars 2011, je vis l'enfer de cette calomnie." Mis en examen dans le cadre l'affaire du financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007 par le dictateur libyen Mouammar Kadhafi, Nicolas Sarkozy continue de nier les accusations en bloc. Le Figaro s'est procuré les propos que l'ex-Président a confié aux juges à l'issue de sa garde à vue.



"Pendant les 24 heures de ma garde à vue, j'ai essayé avec toute la force de conviction qui est la mienne de montrer que les indices graves et concordants qui sont la condition de la mise en examen n'existaient pas", a expliqué Nicolas Sarkozy avant de demander à être placé sous le statut de témoin assisté.

"Les déclarations M. Kadhafi, de sa famille et de sa bande n'ont commencé que le 11 mars 2011 (...) C'est à ce moment-là et jamais avant que la campagne de calomnies a commencé." s'est défendu l'ancien président. Il a assuré qu'il n'y avait "aucune preuve matérielle" permettant de le mettre en cause.

L'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine l'accuse également sans preuves, dit-il aussi, soulignant qu'"il est avéré à de multiples reprises qu'il a touché de l'argent de l'État libyen". "À propos de M. Takieddine, je voudrais vous rappeler qu'il ne justifie durant cette période 2005-2011 d'aucun rendez-vous avec moi", ajoute l'ancien président de la République.



Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour "corruption passive", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de fonds publics libyens".