publié le 02/03/2018 à 18:21

14 ans plus tard, Michelle n'a pas oublié. En février 2002, cette ancienne employée de mairie avait été agressée dans la salle des fêtes de Louvroil, près de Maubeuge (Nord). Elle fait partie des victimes présumées de Dino Scala, soupçonné d'être le "violeur de la Sambre".



Désormais retraitée, la femme de 60 ans revient sur les circonstances de son agression. "J'allais travailler, comme d'habitude, et je suis rentrée dans la salle [communale, NDLR]. Il m'a sauté sur le dos, m'a coupé la respiration et m'a mis le couteau sous la gorge", raconte-t-elle au micro de RTL. Après l'avoir menacée de la tuer si elle parlait, l'individu lui aurait attaché les mains et les pieds, puis l'aurait frappée et étranglée.

"Je voulais voir son visage, mais il se mettait toujours en retrait", explique t-elle. Finalement, une collègue de l'employée municipale entre dans la salle. L'agresseur l'aurait alors repoussée avant de prendre la fuite. "Il est reparti par la porte, mais il était à l'intérieur de la salle avant que j'arrive", déclare-t-elle.

Aujourd'hui, Michelle souhaite avant tout connaître l'identité de son agresseur. "Je voudrais savoir si c'est lui de sa propre bouche. Comme ça, on sera tranquille", confie-t-elle.



Mercredi 28 février, Dino Scala, un père de famille de 57 ans, a été mis en examen pour 19 "viols et agressions sexuelles" commis entre 1988 et 2012 dans le Nord. Inconnu des services de police, l'homme a reconnu une quarantaine de faits auprès des enquêteurs.