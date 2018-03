publié le 21/03/2018 à 07:50

Un nombre important de cheminots a choisi de se mobiliser jeudi 22 mars. Invité ce mercredi 21 mars sur RTL, Guillaume Pepy, PDG de la SNCF, a donné les prévisions de circulation des trains pour cette journée de grève.



"25% des trains Intercités et 30% des trains en Ile-de-France circuleront demain", a-t-il annoncé. Concernant les TGV, "40%" d'entre eux devraient rouler. Enfin, il devrait y avoir "50%" des TER en circulation, a poursuivi le patron de la SNCF.

Guillaume Pepy affirme que toutes les équipes du groupe seraient mobilisées pour "accompagner les voyageurs". Pour cela, "on va fermer les sièges de l'entreprise en région et sur le plan national pour que le maximum de personnel possible soit aux cotés des voyageurs". Des "gilets rouges" et des "volontaires de l'info" seront là pour aider les passagers, a-t-il expliqué.

L'information des voyageurs, un défi pour la SNCF

Mieux informer les usagers en période de grève, c'est effectivement le principal défi de la SNCF. Concernant la grève perlée annoncée entre début avril et fin juin, Guillaume Pepy a parlé d'un "engagement clair" : à la veille de chaque journée de mobilisation, nous publierons à 17 heures la liste précise des trains en circulation sur tous nos moyens de communication : sur l'application SNCF, sur Twitter ou au 3635 par téléphone", a assuré le PDG de la SNCF.