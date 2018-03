publié le 22/03/2018 à 06:00

La situation s'annonce compliquée dans les transports jeudi 22 mars. Les cheminots protestent contre la réforme de la SNCF voulue par le gouvernement, soutenus par les agents de la RATP. Les contrôleurs aériens ont également appelé à cesser le travail jeudi, demandant une "hausse sensible du recrutement". Ils se joindront au mouvement national des fonctionnaires, qui se sont unis pour faire entendre leurs revendications diverses.



Dans les faits, les perturbations dans les transports commencent dès mercredi soir et dureront jusqu'à vendredi matin et s'annoncent importantes. La SNCF prévoit de faire circuler seulement 40% des TGV, 25% des Intercités et un TER sur deux.

Les contrôleurs aériens seront également en grève. La Direction générale de l'Aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 30% de leurs vols au départ et à l'arrivée des grands aéroports français. Cela concerne notamment les aéroports de Paris (Roissy, Orly et Beauvais) mais aussi de Nice, Lyon et Toulouse. Air France prévoit d'assurer 100% de ses vols long-courriers, 75% de ses vols moyen-courriers et 60% de ses vols court-courriers.

[MOUVEMENT SOCIAL] Plan de transport demain en Île de france pic.twitter.com/HTcJBnmY65 — SNCF Transilien (@Actu_Transilien) 21 mars 2018

Suivez la situation minute par minute

06h00 - Bonjour et bienvenue dans ce direct. Nous allons suivre ensemble l'évolution de la situation dans les transports, suite à la mobilisation nationale des fonctionnaires ce jeudi 22 mars.



06h13 - La SNCF a donné hier ses prévisions de trafic pour cette journée de mobilisation :

Prévisions trafic @SNCF pour la #Greve22Mars

- Transilien : 1/3

- TER : 1/2

- TGV 2/5

- Intercités : 1/4

- International : 3/4 — Arnaud Tousch (@nanotousch) 21 mars 2018

06h31 - Pour savoir si votre TGV ou Intercités circule, vous pouvez consulter le site SNCF.com, dans la rubrique Itinéraires ou n° de train. L'application SNCF peut également vous informer. Pour les OUIGO, le site OUIGO.com donne déjà les numéros des trains qui ne circuleront pas. Un numéro de téléphone gratuit est également disponible : 0 805 90 36 35.



6h45 - Les salariés de la RATP, solidaires des cheminots sont aussi sur le pont. Si le trafic des métros, bus et trams sera quasi normal, sur les lignes A et B du RER en revanche, 3 trains sur 4 circuleront en moyenne.



7h08 - Le trafic aérien est également très perturbé. 34 vols ont été annulés à l'aéroport de Nice, plus d'une quarantaine ont été supprimés à l'aéroport de Toulouse-Blagnac.



7h40 - Pour en savoir plus sur les remboursements de vos billets grandes lignes, vous pouvez cliquer ici. La SNCF a affirmé que la garantie G30 serait applicable.



7h52 - Le trafic est "quasi-normal" sur l'ensemble des lignes de métro, de bus et de trams en Ile-de-France selon la RATP.



7h55 - Les raisons de cette mobilisation sont multiples. Les cheminots sont vent debout contre la réforme de la SNCF, les employés de la RATP leurs sont solidaires. Les contrôleurs aériens réclament, eux, une hausse des recrutements.



8h07 - A Roissy, Orly et Beauvais, 30% des vols ont été annulés dus à la grève des contrôleurs aériens.