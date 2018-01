publié le 27/01/2018 à 12:37

Un attentat sanglant a frappé une nouvelle fois Kaboul ce samedi 27 janvier. L'explosion d'une ambulance piégée au centre de la ville a fait au moins 40 morts et 140 blessés. L'attaque, revendiquée par les talibans, a semé terreur et désolation dans l'un des quartiers les plus vivants de la capitale afghane. Cet attentat est l'un des plus meurtriers dans la capitale afghane ces dernières années.



"Le kamikaze a utilisé une ambulance pour passer les barrages. Il a indiqué au premier contrôle qu'il acheminait un patient vers l'hôpital Jamuriat" voisin, a expliqué Nasrat Rahimi, porte-parole adjoint du ministère de l'Intérieur. "Au second barrage, il a été identifié et il a fait détoner sa charge", a-t-il ajouté. L'attentat a été revendiqué par le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid sur WhatsApp : "Un martyr a fait sauter sa voiture piégée près du ministère de l'Intérieur où se trouvaient de nombreuses forces de police", a-t-il indiqué.

L'explosion, de très forte intensité, a littéralement secoué la capitale. "Chicken Street", la rue des antiquaires proche, a vu ses vitres voler en éclats comme tous les quartiers à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Un photographe de l'AFP qui s'est rendu sur place immédiatement a pu voir de très nombreux corps de victimes ensanglantés, "morts et blessés" sur les trottoirs, que les riverains aidaient à évacuer.

De très nombreuses victimes, hommes, femmes, enfants, acheminées dans l'hôpital Jamuriat, étaient traitées dans les couloirs submergés, a-t-il observé. "J'ai vu des mares de sang" a confirmé un témoin qui s'est évanoui sous la puissance du souffle. "C'est un massacre", a affirmé sur Twitter Dejan Panic, coordinateur de l'ONG italienne Emergency spécialisé en chirurgie de guerre qui a décompté au moins "sept morts et 70 blessés" dans son hôpital. La photo qui accompagne son message montre de très nombreuses victimes allongées dans les couloirs et sous les préaux de l'établissement.

Troisième attentat en une semaine

Le niveau d'alerte est extrême en ce moment à Kaboul, particulièrement dans le centre et le quartier diplomatique dont la plupart des ambassades et institutions étrangères ont été placées en "lock down" (sorties interdites).



Cet attentat est le troisième à frapper l'Afghanistan en une semaine après l'attaque le samedi 20 janvier de l'hôtel Intercontinental de Kaboul, revendiquée par les talibans, et celle mercredi des locaux de Save the Children à Jalalabad (est), revendiquée par le groupe État islamique.