publié le 23/02/2018 à 08:15

C'est un exemple criant de la désertification hospitalière qui sévit en France. À Clamecy, dans la Nièvre, le service des urgences de nuit est menacé de fermeture. Et ce dix ans après la fermeture, déjà, de la maternité de l'hôpital. À 9 heures, une trentaine de maires démissionnaires de la région a décidé de se réunir pour participer à une manifestation et dénoncer le sacrifice de leur territoire au nom de la rationalisation des coûts.



Ils tiennent à rappeler que toute personne souhaitant être prise en charge doit pouvoir l'être sans avoir à parcourir des centaines de kilomètres. Car selon eux, maintenir ce service hospitalier est "notre dernière barrière pour pouvoir survivre dans notre région. Si elle saute, c'est notre mort".

Dans les couloirs de l'hôpital, certains attendent de pouvoir voir un médecin et manifestent leur soutien aux édiles. "Les gens vont décéder, les campagnes vont être encore plus désertes qu'aujourd'hui", se désole une patiente.

À écouter également dans ce journal :

- Assurance chômage : un accord a été trouvé jeudi soir, qui prévoit notamment l'indemnisation des démissionnaires si ceux-ci ont un projet de reconversion. L'accord n'est pas encore signé, les syndicats veulent un engagement du gouvernement à ne pas modifier le texte.



- SNCF : les cheminots se mettent déjà en ordre de marche devant la menace d'une réforme ferroviaire par ordonnances. La CGT a appelé à une manifestation le 22 mars en même temps que les fonctionnaires et étudiants.



- Commerce extérieur : la France n'exporte pas assez car les Français maîtrisent mal l'anglais. Edouard Philippe doit annoncer cet après-midi une série de mesures en faveur du commerce extérieur, en déficit de 62 milliards d'euros. Parmi elles, le financement de cours d'anglais pour les jeunes.



- Val-de-Marne : frayeur sur la ligne C du RER au niveau d'Ablon-sur-Seine, jeudi. A bord d'un train, les voyageurs ont entendu un bruit tonnant et ressenti une secousse avant de voir une barre métallique crever le plancher. Il s'agissait d'une éclisse présente sur la voie, sur laquelle des travaux étaient en cours.



- Politique : retour remarqué de Marion Maréchal-Le Pen qui a pris la parole jeudi lors du CPAC, cette grande réunion des conservateurs à Washington. "Je ne suis pas offensée quand j'entends Donald Trump dire 'L'Amérique d'abord', je veux la France d'abord", a-t-elle notamment martelé.



- Espagne : un policier est décédé dans des circonstances encore inconnues en marge des affrontements lors du match de foot entre le Spartak Moscou et l'Athletic Bilbao.



- Football : en Ligue Europa, l'OM se qualifie malgré une défaite contre Braga (0-1). Qualification également pour l'OL après sa victoire sur le Villareal (1-0). En revanche Nice est éliminée.



- Rugby : au tournoi des VI Nations, la France est face à sa dernière chance. Elle doit remporter son match contre l'Italie si elle ne veut pas finir avec la cuillère en bois.