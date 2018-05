et AFP

publié le 24/05/2018 à 12:05

L'affaire avait fait grand bruit. Le corps de Sophie Lionnet, jeune fille au pair à Londres, avait été retrouvé carbonisé le 20 septembre 2017 dans le jardin du couple qui l'employait. La piste avait vite mené vers les deux employeurs de la jeune fille, Sabrina Kouider et Ouissem Medouni. Ils ont été reconnus coupables de meurtre ce jeudi 24 mai, au terme de leur procès à Londres.



Installé dans le sud-ouest de la capitale britannique, le couple a ainsi soupçonné la jeune fille de comploter avec l'ex-compagnon de Sabrina Kouider afin de droguer et abuser de la famille. Ils l'ont ensuite tuée, brûlée et enterrée dans leur jardin.

Le verdict a été prononcé à la majorité des 12 jurés pour Sabrina Kouider, et à 10 jurés contre 2 pour Ouissem Medouni. Si le verdict est tombé, les peines ne seront prononcées que le 26 juin prochain.