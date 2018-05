publié le 24/05/2018 à 11:53

L'affaire risque bien de traîner pendant des années. Les avocats des parties qui s'opposent sur la question du testament de Johnny Hallyday depuis le début de l'année se sont rencontrés ce jeudi 24 mai 2018. L'objectif était simple : fixer le calendrier de la procédure qui examinera la validité du testament du rockeur.



L'audience à huis clos s'est terminée après une heure de débat. Toute idée de médiation a été rejetée. Les avocats de Laeticia Hallyday ont remis en cause la compétence du tribunal de Nanterre, une nouvelle interrogation juridique qui sera tranchée le 22 novembre 2018.

"La médiation a été refusée par la partie adverse, a expliqué Me Emmanuel Ravanas, l'avocat de Laura Smet. Johnny Hallyday est une partie de la France et le droit français doit s'appliquer", a-t-il déclaré.



Depuis plusieurs mois, Laura Smet et David Hallyday contestent le testament du rockeur, décédé en décembre à 74 ans des suites d'un cancer, considérant qu'il les déshérite au profit de sa veuve Laeticia et de ses deux filles cadettes Jade et Joy. Les deux aînés font valoir que c'est bien le droit français, qui interdit de déshériter ses enfants, qui doit s'appliquer et non le droit américain, sous l'empire duquel le testament a été rédigé en 2014.

Un dialogue compliqué

Le 13 avril dernier, les deux aînés du chanteur avaient obtenu le gel d'une partie des avoirs de leur père - ses droits artistiques et deux de ses quatre propriétés - en attendant l'issue du litige, qui pourrait prendre des années. Quoi qu'il en soit, la première étape s'ouvre jeudi 24 mai à Nanterre. Outre le calendrier de la procédure, le TGI peut également, si les deux parties sont d'accord, ordonner une médiation dans le but d'éviter un procès.









Mi-avril, Me Emmanuel Ravanas, l'un des avocats de Laura Smet avait, au micro de RTL, formé le vœu de trouver un accord à l'amiable sur l'héritage du chanteur pour le 15 juin, jour anniversaire du rockeur. Mardi 22 mai, le cabinet de Me Hervé Temime, l'un des ses trois autres conseils, a affirmé avoir passé un appel "informel et confidentiel" à la partie adverse, sans en préciser le contenu. L'avocate de David Hallyday, Me Carine Piccio, avait toutefois indiqué n'avoir jamais été associée à cette démarche.



L'entourage de Laeticia Hallyday avait de son côté repoussé la possibilité que les parties s'engagent dans une médiation, estimant qu'il n'y avait pas eu réellement de "prise de contact avec la partie adverse, malgré ce qu'ils ont pu dire sur les ondes". L'échange téléphonique n'aurait duré, selon Me Ardavan Amir-Aslani, l'avocat de Laura Smet, "qu'une minute".