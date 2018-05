publié le 21/05/2018 à 14:05

Nids de poule, fissures, voies trop étroites... Les routes françaises sont dans un état critique. Selon un audit sur lequel s'appuie la ministre des Transports Élisabeth Borne, la moitié des routes nationales de l'Hexagone devraient être renouvelées. Pour remédier à ce constat, la ministre a annoncé le 15 mai un plan d'un milliard d'euros chaque année pour moderniser et entretenir les routes. Il sera engagé dès 2019.



Ce plan est absolument nécessaire selon Henri Bébedet, président d'une association qui se bat depuis une dizaine d'années pour obtenir des travaux d'élargissement de la Nationale 134 dans les Pyrénées-Atlantiques. "La route est très étroite, elle est encore aux caractéristiques de 1850, du temps des calèches. Et il y passe aujourd'hui plus de 13.000 véhicules et plus de 1.000 camions par jour : tout cela devient très difficile", explique-t-il au micro de RTL.

Lui-même a perdu son fils sur cette route en 2009, "écrabouillé par un camion fou". "C'est une route tellement étroite que la moindre fausse manœuvre est fatale", déplore-t-il.



Seules les routes nationales et les autoroutes sont concernées par le plan

Aujourd'hui, des projets d'aménagement sont en cours, afin que la route soit élargie pour atteindre 17 mètres. "Avec des voies parallèles sur les côtés pour les cyclistes et les véhicules lents, pour que cela devienne la route qui pardonne", précise Henri Bébedet. Mais le chantier, lui, peine à se concrétiser.



Le plan de "sauvegarde des routes nationales" annoncé par Élisabeth Borne ne concerne cependant que le réseau routier national non concédé, soit 9.645 kilomètres de routes nationales et 2.609 kilomètres d'autoroutes. Les 378.973 kilomètres de routes départementales et 673.290 kilomètres de routes communales ne sont donc pas inclus dans le plan prévu par le gouvernement.