publié le 22/05/2018 à 16:30

De loin, il a tout l'air d'une mini-paire de jumelles. Mais ne vous y méprenez pas : ce petit instrument, baptisé TruSpeed, est en réalité un tout nouveau type de radar. L'objet est testé par la police intercommunale d'Epône-Mézières-Nezel, dans les Yvelines, à partir du 22 mai.



Selon Le Parisien, ce concentré de technologie permet aux forces de l'ordre de repérer de très loin (jusqu'à 640 mètres) plusieurs infractions au code de la route, comme le dépassement des limitations de vitesse, le non port de la ceinture ou le téléphone au volant. L'appareil est même capable de détecter l'absence d'une vignette de contrôle technique ou d'assurance sur le véhicule contrôlé.

Grande nouveauté : avec ces instruments nouvelle génération, les policiers sont désormais capables d'identifier un véhicule même si celui-ci ne passe pas devant leur voiture, par exemple si le conducteur tourne avant. Dans ce cas, le radar enregistre tout de même la plaque d'immatriculation du véhicule concerné, et un PV est envoyé à son propriétaire.



Des tests dans plusieurs communes françaises

Très maniable, ce petit appareil est quatre fois plus petit que les radars classiques. Et contrairement aux anciens modèles, il n'a pas besoin d'être placé sur un trépied, ce qui permet aux policiers de gagner en réactivité.



Ce nouveau radar coûte 5.000 euros. Il est déjà testé dans d'autres villes françaises, comme Moulins (Allier), et son utilisation devrait se généraliser d'ici à 2021. Le ministère de l'Intérieur en avait déjà commandé 1.000 exemplaires en novembre dernier.