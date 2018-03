et Stéphane Carpentier

publié le 21/03/2018

Les cheminots n'attendent pas. La journée de mobilisation des fonctionnaires, prévue demain, concernera aussi le rail, douze jours avant la première journée de grève contre la réforme de la SNCF. Les perturbations commenceront à 19 heures et dureront jusqu'à 8 heures du matin vendredi. Les prévisions de trafic viennent d'être réajustées. En moyenne, deux TGV sur cinq circuleront, un TER sur deux, un intercité sur quatre et un transilien sur trois.



Dans le même temps, il y a une gué-guerre entre la CGT et la SNCF qui donne le ton du bras de fer à venir. Le syndicat accuse la compagnie de vouloir saboter la manifestation en réduisant volontairement le nombre de trains qui permettent aux cheminots de se mobiliser à Paris.

Le patron de la SNCF, Guillaume Pépy, a contre-attaqué violemment ce matin sur RTL en sortant un document de la CGT-Cheminots, envoyé à des militants de Paris Sud-Est le 17 mars, destiné à gêner au maximum le trafic tout en limitant l'impact financier pour les grévistes.

