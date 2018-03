publié le 21/03/2018 à 10:34

Jeudi noir dans les transports. Le 22 mars, cheminots, employés de la RATP, d'Air France et contrôleurs aériens feront grève, lors de la journée de mobilisation des fonctionnaires. Ils dénoncent les salaires, les statuts et le pouvoir d'achat.



Selon la Direction générale de l'aviation civile, 30% des vols au départ et à l'arrivée des aéroports de Roissy, Orly et Beauvais seront annulés. Il revient aux compagnies aériennes d'ajuster leurs programmes de vol, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la DGAC.

Les contrôleurs aériens dénoncent, un trafic aérien en hausse de 10% et une baisse d'effectifs du même ordre.

Par ailleurs, les salariés d'Air France réclament une revalorisation des grilles salariales de 6%. L'augmentation générale des salaires, la première depuis 2011, de 1% en deux temps a en effet été jugée insuffisante par les syndicats compte tenu des résultats financiers de la compagnie et des efforts consentis par le passé.

