publié le 22/03/2018 à 18:38

47.800 personnes ont manifesté jeudi 22 mars à Paris. Deux cortèges ont défilé dans les rues de la capitale et se sont rejoints place de la Bastille en fin d'après-midi. 34.700 fonctionnaires ont manifesté et 13.100 cheminots, selon les chiffres indépendants fournis par le cabinet Occurrence pour RTL et plusieurs médias.



Les syndicats avaient annoncé 40.000 fonctionnaires et 25.000 cheminots soit 65.000 manifestants dans les rues de la capitale. La Préfecture de police avait quant à elle annoncé 49.000 manifestants au total à Paris.

RTL et plusieurs médias ont fait appel au cabinet Occurrence, spécialisée dans le comptage de personnes dans les galeries commerciales ou des événements comme le Salon de l'Auto, afin de pallier aux larges écarts entre les chiffres communiqués par la police et et ceux des syndicats à chaque manifestation.

De nombreux fonctionnaires ainsi que des cheminots de la SNCF manifestaient pour diverses raisons jeudi 22 mars. D'autres cortèges ont défilé dans plusieurs villes en France, réunissant 198.000 personnes selon la police.