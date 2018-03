Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

Les capteurs ne comptent que les personnes qui marchent dans le sens de la manifestation , et des relevés visuels sont aussi réalisés au niveau du cortège pour affiner les statistiques. Des tests ont déjà été réalisés ces derniers mois, et les chiffres étaient souvent proches des chiffres officiels de la Préfecture . Le comptage sera connu un quart d'heure après la dispersion de la manifestation.

Cela fonctionne avec des capteurs installés en hauteur au-dessus du parcours de la manifestation . Ils créent une sorte de ligne imaginaire sur le trajet du cortège et comptent tous ceux qui la franchissent. Comme une sorte de photo finish utilisée dans les arrivées du Tour de France.

Les écarts de comptage entre les syndicats et la police lors de manifestations sont souvent très grands. Lors de la mobilisation contre la réforme du Code du Travail le 10 octobre dernier, la police avait compté 210.000 manifestants, les syndicats en avaient vu 400.000, près de deux fois plus. Pour remédier à cet écart, plusieurs médias, dont RTL, ont décidé de faire leur propre comptage lors des défilés à partir de la manifestation du 22 mars . Nous avons pour cela fait appel à une société spécialisée dans les comptages des clients de galeries marchandes ou des salons comme le Mondial de l'Auto .

Grève du 22 mars : comment fonctionne le comptage des manifestants par les médias ?

ÉCLAIRAGE - Pour pallier aux différences de comptage des manifestants récurrents entre les syndicats et la police, RTL et plusieurs médias ont décidé de faire leur propre comptage avec l'aide d'une société spécialisée. On vous explique comment ça marche.

