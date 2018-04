"Convergence des luttes" : journée nationale de mobilisation jeudi 19 avril

publié le 19/04/2018 à 02:20

La journée du jeudi 19 avril marque une nouvelle étape au milieu d'un printemps social très intense et marqué notamment par des mouvements de grève d'ampleur à la SNCF et chez Air France. La CGT et Solidaires appellent en effet à une mobilisation nationale et interprofessionnelle dans l'espoir d'enclencher une "convergence des luttes". De nombreuses manifestations sont ainsi prévues dans la plupart des grandes villes du pays. À Paris, elle aura lieu à 14 heures, de la gare Montparnasse à la place d'Italie.



Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a jugé mercredi 18 avril que "tous les conflits" et mouvements sociaux en cours peuvent "se retrouver", lors des journées d'action interprofessionnelle, autour d'un "tronc commun": le "pouvoir d'achat". L'appel de la CGT, premier syndicat de France, et Solidaires, n'a toutefois pas été suivi par les autres organisations syndicales.



"Demain, dans les cortèges, il y aura évidemment les cheminots, les salariés d'EDF et plus globalement de l'énergie et du gaz, des salariés de la métallurgie, des fonctionnaires, des retraités, des étudiants, des professeurs..." et "ce que nous souhaitons c'est que tous ces conflits", y compris celui à Air France, "puissent se retrouver dans des journées d'action", a déclaré Philippe Martinez sur Franceinfo, car "c'est le sens de l'interprofessionnel".

La perspective du 1er mai

"Le 1er mai" va aussi "arriver très vite" et "va permettre à des salariés" pour qui "c'est difficile de faire grève" de "participer", a-t-il ajouté. "Les revendications, c'est d'abord, évidemment, celles qui sont dans les entreprises, et un tronc commun autour des questions de pouvoir d'achat", a-t-il poursuivi, citant les retraités, les salariés d'Air France. Ce sont des manifestations "pour dire 'nous sommes mécontents et nous considérons que dans ce pays il y a de l'argent mais il n'est pas dans les bonnes poches'", a-t-il assuré. Alors que l'unité syndicale n'est pas encore au rendez-vous, "dans toutes les entreprises que j'ai citées, nous (la CGT) ne sommes pas seuls", a-t-il aussi affirmé.