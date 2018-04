publié le 18/04/2018 à 07:25

La convergence des luttes se met en place. La CGT-RATP a déposé un préavis de grève du mercredi 18 avril 2018 22h au samedi 21 avril 2018 7h, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Jeudi 19 avril est également un jour de grève SNCF.





Le syndicat appelle par ailleurs à un rassemblement le 19 avril au siège de la RATP à partir de 10h30 ainsi qu'à la manifestation régionale qui sera organisée à partir de 14 h devant la gare Montparnasse. La RATP devrait s'exprimer ce mercredi 18 avril sur l'ampleur des perturbations à venir.

"Il en va ainsi des questions dites "sociales" à l’entreprise, telles la régression des droits "enfants malades", l’augmentation de la CSG, le gel des salaires, les suppressions de postes, la dégradation des conditions de travail…" a expliqué le syndicat dans son communiqué.

Soutien aux cheminots

Par ailleurs, outre ces revendications, la CGT-RATP apporte son soutien aux cheminots, le syndicat rappelant qu'au "plan national, s’ouvre aussi un débat sur la question des services publics et de leur avenir, particulièrement celui assumé par la SNCF".



Et la CGT-RATP d'appeler "à la mobilisation des agents sur la double question de la défense du service public et des conditions de sa réalisation (Statut, rémunération, dispositions sociales, effectifs…)."



De son côté, l’UNSA indique avoir aussi déposé un préavis pour jeudi 19 avril, sans appeler formellement à la grève, mais simplement pour permettre aux agents qui le souhaitent de participer à la manifestation du 19 avril, rapporte le Parisien.