publié le 19/04/2018 à 17:12

15.300 personnes ont manifesté jeudi 19 avril à Paris, selon les chiffres indépendants fournis par le cabinet Occurrence pour RTL et plusieurs médias. Le cortège est parti de Montparnasse pour rejoindre la place d'Italie en fin d'après-midi.



La CGT a annoncé 50.000 manifestants dans les rues de la capitale, selon l'AFP. La Préfecture de police a quant à elle avancé le chiffre de 11.500 manifestants à Paris.



RTL et plusieurs médias ont fait appel au cabinet Occurrence, spécialisé dans le comptage de personnes dans les galeries commerciales ou des événements comme le Salon de l'Auto, afin de pallier aux larges écarts entre les chiffres communiqués par la police et et ceux des syndicats à chaque manifestation.

La CGT et Solidaires avaient appelé à une mobilisation dans tout le pays jeudi 19 mars pour tenter d'unifier les différents mouvements sociaux autour d'une préoccupation commune, le pouvoir d'achat.