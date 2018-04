publié le 03/04/2018 à 10:15

La grève SNCF "peut très vite s'arrêter", prévient Thierry Nier, secrétaire général adjoint de la CGT cheminots, sur RTL mardi 3 avril. À condition que "le gouvernement et la direction de la SNCF ouvrent de réelles négociations sur la base des points que nous avons proposés".



"Nous ne voulons pas de statut quo", affirme Thierry Nier. "La SNCF ne fonctionne pas correctement, il y a des améliorations à faire, nous en sommes demandeurs." Il met en garde le gouvernement, qui affirme être ouvert à la concertation : "Concertation n'est pas négociation."

La CGT veut également profiter de cette grande grève pour mettre en place une convergence des luttes avec d'autres secteurs professionnels. Les électriciens et gaziers se mobilisent jusqu'en juin. Ils demandent "un service public de l'électricité et du gaz", explique Sébastien Ménesplier, secrétaire général de la CGT mines énergie, et profitent de la grève pour faire valoir leur cause.