publié le 18/03/2017 à 07:30

Encore un grand cru pour la huitième édition du "Grand Prix RTL-Auto Plus". Les lauréats 2017 de cette opération, lancée pour la première fois au Mondial de l'automobile de Paris en 2010, ont été dévoilés ce vendredi 17 mars. Comme chaque année, les lecteurs-internautes du magazine hebdomadaire Auto Plus et les auditeurs-internautes de RTL ont pu voter pour leurs voitures préférées du Salon de Genève.



Dans la catégorie "Meilleure voiture de série", c'est la DS7 Crossback qui s'est imposée, empochant plus de la moitié des votes en sa faveur (56%). Le nouveau joyau de PSA devance la Volvo XC60 (12%). La Volkswagen Arteon complète le podium avec 9% des suffrages.



C'est une autre Française qui est consacrée dans la catégorie "Meilleur concept car" : la Peugeot Instinct (une voiture autonome et connectée) écrase la concurrence en remportant 45% des votes et devance l'Audi Q8 Sport (13%). Trois véhicules se partagent la troisième place avec 9% des suffrages : le Citroën C-AirCross, la Mercedes-AMG GT Concept et la petite Renault Zoe e-Sport.

L'environnement - un thème fortement d'actualité - était représenté à travers le prix de la "Meilleure voiture verte". C'est la BMW i8 Frozen Yellow qui a séduit haut la main les votants (49%), bien avant l'Opel Ampera-E (18%) et la Lexus LS500h (14%).



Enfin le "Grand Prix RTL-Auto Plus" a retrouvé un accent tricolore avec la dernière catégorie, la "Voiture préférée des enfants". L'Alpine A110 a laissé ses concurrentes sur place en faisant craquer 56% des jeunes votants. La nouvelle Ferrari 812 Superfast n'y a pas résisté (totalisant seulement 12% des suffrages), pas plus que le SUV Range Rover Velar (8% des voix).



Pour chaque catégorie, une dizaine de véhicules avaient été sélectionnées par les rédactions de RTL et Auto Plus. Les prix ont été décernés en présence de Christopher Baldelli, président du Directoire de RTL, de Tommaso Albinati, éditeur du pôle auto de Mondadori, et des constructeurs.

