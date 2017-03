publié le 13/03/2017 à 07:10

Après quelques années de flottement, Citroën se réveille et passe la vitesse supérieure avec deux concepts intéressants, qui vont vite se retrouver d'une façon ou d'une autre en concession. D'abord place aux SUV. C'est un segment en plein boom, qui représente une vente sur quatre en France et dans le monde. Voici le C-Aircross Concept, qui s'appuie sur la dernière petite C3. Même bouille, même sex-appeal, mais beaucoup plus musclé. Une version XL, avec silhouette rehaussée et capot haut perché.



À bord, les passagers sont baignés de lumières grâce à de vastes surfaces vitrées et un toit ouvrant panoramique. Détail intéressant : ce concept adopte des portières à ouverture antagoniste pour une meilleure accessibilité à bord. Hélas, pour des raisons de coûts, cela a peu de chance d'être retenu pour le véhicule de série.

Le Citroën C4 Aircross est véritablement un SUV compact Crédit : Citroën

Le deuxième véhicule présenté est un mix entre un utilitaire et un 4X4. Une base d'utilitaire que le constructeur s'est amusé à transformer, façon Combi Volkswagen du XXIe siècle. Il est aussi farfelu que le nom : Space Tourer 4x4 Ë Concept. À l'intérieur, il peut accuellir jusqu'à neuf passagers. Il est bardé de système de sécurité.

C'est un vrai baroudeur lui, capable de crapahuter un peu partout puisqu'il dispose de quatre roues motrices. D'ailleurs, il le revendique avec de gros autocollants sur les flancs. Un brun frimeur avec barres de toit, et pas réservés aux chemins boueux ou aux pistes ensablées, puisqu'il est proposé d'origine avec des pneus équipés de chaines à neige.

Le Space Tourer 4x4 Ë Concept Crédit : Citroën