EN IMAGES - Avec la DS7 Crossback, PSA sort le grand jeu

Cela faisait cinq ans que DS n'avait pas sorti une vraie nouveauté. Cette fois-ci, la troisième marque du groupe PSA sort le grand jeu en dévoilant un véhicule haut de gamme : la DS7 Crossback. Elle a été présentée mardi 28 février à deux pas de la Place Vendôme, près des grandes joailleries et des grands couturiers. Ce n'est pas un hasard pour ce SUV haut de gamme, clairement positionné pour bousculer les Allemands.



DS joue à fond la luxe à la française, avec à l'intérieur une profusion de cuirs, de bois et de cristal. Différentes ambiances qui reçoivent des appellations fleurant bon les quartiers de Paris : Opéra, Rivoli, Bastille, Faubourg. Avec de vraies performances, comme l'éclairage qui pivote à 180 degrés, capable de s'adapter suivant les situations (parking, campagne, autoroute, averses). Cela se fait grâce à des LEDs facettés comme des pièces de joaillerie, de vraies petites perles qui s'illuminent en pourpre au démarrage de la voiture.



La marque veut surfer sur ce qui se fait de mieux et s'exporte le mieux : le luxe "made in France". Cette voiture longue de 4,57 mètres doit en être l'incarnation, et elle le réussit parfaitement.

Vision de nuit et suspension

La DS7 Crossback est bourrée de technologie. Il y a notamment un système de vision de nuit, grâce à une caméra infrarouge placée dans la calandre avant qui détecte les piétons ou les animaux jusqu'à 100 mètres.

Deuxième technologie : DS joue sur son ADN, la suspension. Cette fois, la marque présente une suspension active pilotée là aussi par une caméra. Ce système détecte les imperfections de la route, comme un nid-de-poule ou un dos d'âne jusqu'à 5 mètres devant la voiture, et agit indépendamment sur les quatre amortisseurs.



La DS7 Crossback a tous les atouts pour venir chatouiller les Allemandes. Même si sous le capot elle montre moins les muscles, elle propose quand même la nouvelle boîte automatique à huit rapports.



Elle sera également la première voiture du groupe à étrenner l'hybride rechargeable de 300 chevaux, capable de rouler une soixantaine de kilomètres en électrique pur. Pas encore de prix pour ce bijou fabriqué à Mulhouse (on parle de 32.000 euros en prix de base), qui sera lancé début 2018.

