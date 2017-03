publié le 04/03/2017 à 09:34

700.000 passionnés d'automobiles s'y pressent chaque année. Le Salon de Genève ouvrira ses portes au grand public jeudi 9 mars. Deux noms mythiques de l'automobile sont les vedettes de cette édition 2017 : l'Alpine de Renault et la nouvelle DS de PSA. Le label premium du groupe PSA veut faire de sa voiture fétiche en une marque haut de gamme afin de concurrencer les Allemandes. En effet, lorsque le constructeur tricolore dégage péniblement 5% de marge sur une voiture de grande série, Porsche frôle quant à lui les 20%.



Si les ventes de DS ne sont pas au beau fixe, le constructeur persiste et présente la nouveauté attendue depuis bientôt cinq ans. Son DS7 Crossback, une voiture longue de 4,57m qui doit être l'incarnation du luxe à la française. L'intérieur est habillé par une profusion de cuirs et de bois et abrite de vrais bijoux de technologie. L'éclairage, qui pivote à 180°, est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Il y a également un système de vision de nuit grâce à une caméra infrarouge placée dans la calandre avant.

Autre nom mythique de l'automobile qui devrait faire parler de lui dans les travées du salon : l'Alpine, dont la production avait été arrêtée par Renault il y a plus de 20 ans. La marque au losange a décidé de faire renaître l'Alpine de ses cendres, voulant profiter du dynamisme du marché des voitures de sport. Il faudra probablement compter entre 55 et 65.000 euros pour s'offrir ce véhicule indémodable. Elle ressemble trait pour trait à son aînée la "Berlinette", dont elle reprend d'ailleurs le même nom : l'Alpine A110.