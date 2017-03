Salon de Genève 2017 : Mercedes présente le 4X4 le plus cher du monde

et Loïc Farge

publié le 10/03/2017 à 06:47

Le Mercedes-Maybach G 650 Landaulet est le 4X4 de toutes les extravagances. À commencer par son prix : plus de 400.000 euros. À ce tarif, complètement dingue, il devient le véhicule tout-terrain de série le plus cher au monde. Pensez donc : avec, vous pouvez quasiment vous payer deux Ferrari. Il faut dire que le véhicule en impose avec ses 5,34 mètres de long. Autant dire que pour le parking du supermarché, c'est râpé ! Mais lorsqu'on conduit ce genre d'engin, on n'a pas évidemment ce type de préoccupations.



Le 4X4 offre une garde au sol impressionnante de près de 50 centimètres. Pas de panique : si vous n'êtes pas souple, des marche-pieds dépliables facilitent l'accès à bord. À l'intérieur, c'est le grand luxe. À l'arrière, comme dans votre canapé, vous pouvez étendre très loin les jambes tout en profitant des sièges massant.

Si vous voulez de l'intimité, pas de souci : la voiture dispose d'une séparation vitrée avec le compartiment du chauffeur. La capote en toile est escamotable ; elle recouvre la partie arrière de l'auto et lui donne un aspect chic et baroudeur.

L'intérieur du Mercedes G 650 Landaulet offre le grand luxe Crédit : SIPA

Le G 650 Landaulet est un véhicule à l'ADN français. Ce monstre des routes est à la base un 4X4 pur et dur qu'on retrouve, par exemple, sous la marque Peugeot dans l'armée française. Mais il a été revisité, comme si une Dacia se métamorphosait en Rolls en glissant sous le capot un moteur V16 6 litres bi-turbo de 630 chevaux.



Si vous avez gagné au Loto, dépêchez-vous : seuls 99 exemplaires dans le monde sont disponibles.