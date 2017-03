Salon de Genève 2017 : Ferrari a dévoilé sa 812 Superfast

publié le 15/03/2017 à 06:53

À chaque nouveau modèle, Ferrari met la barre très haut. Son défi : repousser encore une fois ses propres limites et aller encore plus loin que les modèles précédents. Pour Genève, l'idée était de présenter un nouveau moteur 12 cylindres. C'est le moteur qui a marqué le début de l’histoire glorieuse de la marque, en 1947, il y a tout juste soixante-dix ans. Pour cela, les ingénieurs de la marque ont déployé des prouesses techniques.



Pour faire simple, ils ont augmenté la quantité maximale de l'air qui pourrait être aspirée dans le moteur. Ils donnent ainsi du muscle et de la puissance. Là, on arrive un chiffre stratosphérique de 800 chevaux. Cet impressionnant cheval de course est ainsi capable de cavaler du 0 à 100 kilomètres/heure en seulement 2,9 secondes, avec une vitesse de pointe décoiffante de 340 kilomètres/heure (c'est quasiment la vitesse d'un Concorde au décollage). C'est tout simplement la voiture de série la plus rapide jamais produite par la marque italienne. D'où son nom : la 812 Superfast.

La Ferrari 812 Superfast dévoilée au Salon de Genève 2017 Crédit : AFP / Alain Grosclaude

On ignore encore le tarf officiel, mais on parle de 300.000 euros. Et ce n'est qu'un début. Puisque cette 812 Superfast devrait être la dernière Ferrari à moteur atmosphérique sans hybridation. Sa cote devrait donc décoller. D'autant qu'elle dispose de pas mal de nouveautés, comme le système EPS, une direction électrique assistée, ainsi que d'un système rayon de braquage de ses roues arrière directrice. De plus, le passager peut suivre sur en direct un écran les performances du bolide.