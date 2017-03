VIDÉO - Mi-voiture, mi-hélicoptère, Airbus invente le véhicule anti-bouchons du futur

Urban mobility takes shape with Italdesign and Airbus’ Pop.Up

Airbus a présenté au salon international de l'automobile de Genève "le premier système de véhicule concept modulaire entièrement électrique à zéro émission conçu pour réduire l'encombrement dans les mégalopoles très fréquentées". Baptisé Pop.Up, le concept développé par l'avionneur européen en partenariat avec le désigner automobile Italdesign se situe à mi-chemin entre la voiture et l'hélicoptère.



Il se compose d'une capsule de 2,6 mètres de long, 1,4 mètre de haut et 1,5 mètre de large capable de transporter deux personnes en se fixant soit à un châssis à quatre roues, afin de circuler sur la route, soit à un module multi-rotors comparable à ceux utilisés par les drones pour circuler dans les airs. La cabine peut également s'arrimer à des transports en commun, voire au transport du futur, l'hyperloop. Le tout est alimenté par des batteries et annoncé 100% électrique.

Thomsen: ""We expect to see concepts like #PopUp operating seamlessly in megacities in as little as 7 - 10 years" https://t.co/vvWFgbiGJV pic.twitter.com/nylxXPOfzt — Airbus Group (@AirbusGroup) March 7, 2017

Un système de pilotage autonome

Pop.up est pensé comme une solution au trafic de plus en plus congestionné des grandes métropoles. Il fonctionne avec une application mobile permettant au passager de planifier un trajet et de réserver une place à bord d'une capsule. Le système évalue la meilleure solution en fonction du trafic, des habitudes de l'utilisateur, des demandes de covoiturage et des coûts. Le passager n'a ensuite plus qu'à rejoindre le véhicule. Pas besoin de brevet de pilote ou de permis de conduire, celui-ci est entièrement géré et piloté par une plateforme d'intelligence artificielle. Une fois la course effectuée, la cabine retourne elle-même prendre place dans sa station de recharge.

Pop.Up fonctionne avec une application intelligente pour optimiser le trajet Crédit : Airbus Group

Airbus estime que ce mode de transport se développera dans les grandes villes lors de la prochaine décennie. D'ici une quinzaine d'années, près des deux tiers de la population mondiale sera urbaine et la problématique de la décongestion des transports sera une priorité en même temps qu'un marché porteur. Le transporteur développe parallèlement Vahana, un concept de taxi volant dont le premier vol est prévu pour la fin 2017.