On en salive d'avance : œuf et steak haché au menu !

publié le 16/08/2017 à 09:36

Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, retrouvez un menu différent à l'antenne qui réveillera vos papilles !

Mardi 15 août, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association de l'œuf et du steak haché.





La recette gourmande de Nathalie

Œufs en cocotte à l’oseille

Préparation : 10 min

Cuisson : 5 + 10 min



Pour 4 personnes :



- 4 gros œufs fermiers extra-frais

- 150 g d’oseille

- 30 g de beurre

- 4 cuillerées à soupe de crème fraîche épaisse

- Fleur de sel

- Poivre du moulin



Préchauffez le four à 200 °C (th. 7).



Équeutez et lavez l’oseille, puis épongez soigneusement les feuilles sur du papier absorbant. Faites fondre 20 g de beurre dans une poêle, ajoutez l’oseille ciselée grossièrement, ou entière selon votre goût, et faites cuire en remuant régulièrement pendant 5 à 6 min, jusqu’à ce qu’elle soit “fondue”.



Beurrez l’intérieur de quatre ramequins supportant la chaleur. Répartissez-y la fondue d’oseille.



Faites chauffer la crème fraîche à feu très doux, et versez-en une cuillerée dans chaque ramequin. Salez et poivrez légèrement.



Pour chaque ramequin, cassez un œuf, posez-le délicatement sur la crème en prenant soin de ne pas casser le jaune. Ajoutez une noisette de beurre, une pincée de fleur de sel et donnez 1 ou 2 tours de moulin.



Disposez les ramequins dans un plat à four. Versez de l’eau bouillante dans le plat jusqu’à mi-hauteur. Enfin, enfournez et laissez cuire au bain-marie 10 minutes.







La question qu'on a pas vu venir !

C'est le nouveau jeu de "RTL vous régale" ! Le principe est simple : répondez du tac-au-tac à 5 questions en rapport avec notre association culinaire du jour.

Vous êtes joueurs, vous vous y connaissez en cuisine ?

Bonne chance !





L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui, il nous raconte



Le carnet d'adresse des artisans

Sylvain Olivier et agriculteur dans le cassis en Bourgogne.

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous à la "Ferme Fruirouge", 2 place de l'Eglise, à Nuits-Saint-Georges ou sur leur site internet : www.fruirouge.fr