L'association indiscutable du chocolat et de l'orange !

Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, retrouvez un menu différent à l'antenne qui réveillera vos papilles !

Vendredi 11 août, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association du chocolat et de l'orange.





chocolatorange

La recette gourmande de Nathalie

La charlotte au cacao amer de Nathalie





Pour six personnes :



- 80 g de cacao non sucré

- 1 dl d'eau minérale

- 150 g de sucre blond de canne

- 1 sachet de sucre vanillé

- 100 g de beurre

- 100 g de crème fraîche épaisse

- 4 œufs

- 30 biscuits à la cuillère



Pour tremper les biscuits:

- 1 dl d'eau minérale

- 50 g de sucre blond de canne

- 3 cuillères à soupe de rhum ambré



Dans une casserole à fond épais, faîtes fondre le cacao avec l'eau sur feu très doux. Ajouter le sucre et le sucre vanillé. Laissez un peu refroidir, puis ajouter le beurre, les jaunes d’œufs, et enfin, la crème fraîche.



Battez les blancs en neige très ferme, incorporez-les doucement à la préparation cacaotée. Gardez au frais.



Mélangez dans une assiette creuse l'eau, le sucre, et le rhum. Trempez rapidement chaque biscuit dans ce sirop. Tapissez de biscuits le fond et les côtés d'un moule à charlotte. Versez la mousse au centre et tassez bien.



Recouvrez de papier alu et mettez au frais. Laissez une nuit au réfrigérateur et démoulez avec précaution.



(Extrait du livre "Si c'est bon pour moi, j'aime ça", par Nathalie Helal et Laurent Petitguillaume, aux éditions du Chêne)

La question qu'on a pas vu venir !

L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui, direction la Bretagne et ses crêperies !



Le carnet d'adresse des artisans

Monique Poulet est gérante d'"ALGOPLUS" et créatrice de nouvelles saveurs à Roscoff dans le Finistère. Elle et son associé, Michel, sont récoltants et transformateurs d'algues alimentaires depuis 1993.

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous au ZA (Zone d'activités) du Bloscon, 29680 Roscoff ou sur leur site internet www.algoplus-roscoff.fr.