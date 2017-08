Saveurs fraîches avec l'avocat et la crevette !

publié le 08/08/2017 à 14:36

Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, retrouvez un menu différent à l'antenne qui réveillera vos papilles !

Mardi 8 août, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association de l'avocat et de la crevette.





avocatcrevette

La recette gourmande de Nathalie

Guacamole authentique.



(Pour six personnes)

- 2 tomates rouges

- 2 citrons verts

- 2 oignons blancs

- 3 gousses d'ail

- 10 petits piments verts

- 5 tomates vertes

- 5 avocats bien mûrs

- 1 poignée de feuilles de coriandre

- 1/2 cuillerée à café de sucre brun

- 1/2 cuillerée à soupe de vinaigre blanc

- 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive

- sel



Mettez les tomates vertes, les gousses d'ail pelées, un oignon coupé en quatre et les piments verts dans un saladier. Pelez les avocats, coupez-les en quatre et ajoutez-les dans le saladier.



Ajoutez la moitié de la coriandre, le sucre et un demi-verre d'eau. (A ce stade, n'ajoutez pas de sel pour ne pas oxyder la préparation). Mixez le tout jusqu'à obtenir une crème onctueuse.



Émincez finement un oignon blanc et ajoutez la moitié de la préparation. Coupez les citrons verts en quatre et pressez-les sur le guacamole.



Ajoutez le vinaigre blanc. Salez à votre convenance, ajoutez l'huile d'olive et mélangez bien la préparation. Coupez les tomates rouges en petits cubes. Versez le tout dans un grand bol.



Décorez avec le reste d'émincé d'oignon, les dés de tomates rouges et quelques feuilles de coriandre.

Dégustez avec des tortillas ou des toasts en entrée ou pour l'apéritif.





La question qu'on a pas vu venir !

C'est le nouveau jeu de "RTL vous régale" ! Le principe est simple : répondez du tac-au-tac à 5 questions en rapport avec notre association culinaire du jour.

Vous êtes joueurs, vous vous y connaissez en cuisine ?

L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui il nous emmène dans les Landes.





Le carnet d'adresse des artisans

Hervé Diers est saleur-saurisseur, spécialisé dans le salage, le séchage et le fumage des poissons.

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous sur www.jcdavid.fr ou au 15 rue Georges Honore, 62200 Boulogne-sur-Mer.