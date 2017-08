Rien de tel que le traditionnel : le pain et le beurre !

publié le 10/08/2017 à 14:39

Du lundi au vendredi de 11h à 12h30, retrouvez un menu différent à l'antenne qui réveillera vos papilles !

Jeudi 10 août, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association de pain et de beurre.





painbeurre

La recette gourmande de Nathalie

Le beurre de pommes

Délicieux pour accompagner des scones, des brioches, des petits pains au lait, des crêpes et bien d'autres gourmandises !

Pour faire de délicieuses et copieuses tartines pour le goûter, ce beurre de pommes se marie avec de nombreux fruits : cassis, sureau, framboises, etc.



- 800 g de pommes reines des reinettes

- 1/2 gousse de vanille

- 100 g de raisins blonds sec

- 10 cl d'eau

- 80 g de beurre demi-sel

- 40 cl de sirop d'agave



Éplucher, épépiner et couper les pommes en morceaux.



Dans une casserole, disposer les morceaux de pommes, la vanille, les raisins secs puis l'eau. Couvrir et cuire à feu doux pendant 35 minutes.

Vérifiez régulièrement que la compote n'attache pas au fond de la casserole, si besoin, ajouter de l'eau.



Après cuisson et hors du feu, ajouter le beurre froid coupé en morceaux et le sirop d'agave. Mixer l'ensemble pour obtenir un mélange homogène et lisse.







La question qu'on a pas vu venir !

C'est le nouveau jeu de "RTL vous régale" ! Le principe est simple : répondez du tac-au-tac à 5 questions en rapport avec notre association culinaire du jour.

Vous êtes joueurs, vous vous y connaissez en cuisine ?

Bonne chance !





L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui, il prend la direction des sommets tibétains !



Le carnet d'adresse des artisans

Alexis Desmares est directeur qualité de la coopérative Isigny-Sainte-Mère, spécialiste de la crèmerie en Normandie.

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous sur leur site internet www.isigny-ste-mere.com, leurs produits sont également en vente dans les grandes surfaces et en crèmerie.