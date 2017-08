Une association surprenante : épinard et pamplemousse !

publié le 09/08/2017 à 14:38

Mercredi 9 août, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association de pamplemousse et d'épinard.





pamplemousseepinard

La recette gourmande de Nathalie

Palak panner (épinards à l’indienne)



- 500 g d'épinards frais

- 100 g de fromage indien paneer

- 2 oignons

- Un petit morceau de gingembre

- 1 gousse d'ail

- 1 càc de beurre indien ghee

- 1/2 càc de garam masala

- 1 càc de poudre de cumin

- 5 càs d'huile

- Du sel

Râper l'oignon, l'ail et le gingembre.

Bien laver les épinards, les faire bouillir dans l'eau puis les laisser refroidir. Passer les épinards au mixeur.



Faire chauffer l'huile dans une poêle, ajouter l'oignon, l'ail et le gingembre faire sauter pendant 1mn.



Ajoutez les oignons et les faire frire jusqu'à ce qu'ils soient dorés.



Ajoutez le garam masala et le cumin et mélanger. Ajoutez les épinards et un peu d'eau (si besoin) et laisser cuire pendant 5mn.

Couper le paneer en cubes, l'ajouter à la sauce et laisser jusqu'à cuisson complète.



Mettre le palak paneer dans un plat à service et ajouter un peu de ghee préalablement chauffé.





La question qu'on a pas vu venir !

L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui, il rend hommage à Gonzague Saint Bris...





Le carnet d'adresse des artisans

Thierry Lucas est un artisan boulanger spécialisé dans le kouign amman en Bretagne.

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous à la boulangerie des Plomarc'h au 20 rue des Plomarc'h, 29100 Douarnenez.