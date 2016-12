Il existe des solutions simples et naturelles pour guérir les estomacs ballonnés et les maux de tête au lendemain des fêtes de Noël .

25/12/2016

Dinde, vin, foie gras, huîtres, champagne, pintade, saumon ou bûche au chocolat, vous avez peut-être abusé de nourriture et d'alcool pour les fêtes de fin d'année. Au lendemain de Noël, votre estomac ballonné ne vous dit pas vraiment merci et votre tête souffrante non plus. Heureusement, vous n'êtes pas obligé de subir ce mal-être toute la journée en gémissant. Voici 4 conseils détox, simples et naturels, pour vous sentir mieux après un lendemain de fête de Noël.

1. L'évidence : boire beaucoup d'eau

C'est bien connu, consommer de l'alcool déshydrate. Pour réhydrater l'organisme, la première chose à faire est de boire beaucoup d'eau. Pour varier les plaisirs, un grand verre de jus de pamplemousse, d'orange ou de tomate fera bien l'affaire. Le jus de tomate possède un anti-oxydant puissant, ainsi que du fructose et de la vitamine C, efficaces pour éliminer l'alcool. Le lait de coco est aussi une bonne idée pour laver l'estomac.

2. Gagner en énergie avec le café

Avec l'eau et les jus de fruits, le café est un bon moyen de faire passer les excès. Prenez-en le plus tôt possible afin que l'organisme absorbe la caféine rapidement. Elle contracte ainsi les vaisseaux sanguins du cerveau qui ont été dilatés par l'alcool. Il n'est pas conseillé d'en boire trop, le café est diurétique. Plus vous en prenez, plus vous serez déshydraté.

3. Manger léger

Une fois la fête terminée, prenez un repas léger notamment composé de fruits et de légumes. Ils sont une source importante de fructose. L'objectif est de faire le plein de potassium. Bananes, kiwis et même des épinards feront très bien l'affaire.

4. Déguster l'inévitable soupe

C'est l'un des repas d'hiver les plus plébiscités. Le bouillon de poulet ou la soupe miso (repas japonais) vont permettre de réhydrater le corps. Les potages apportent du sodium qui va faciliter la digestion. Ils aideront le foie à se détoxiquer régulièrement sans apporter de graisse. Le thé au gingembre ou à la menthe permettront aussi de réduire les éventuelles nausées.