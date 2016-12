Cette année, la revente de cadeaux de Noël devrait représenter 86 millions d'euros sur le seul site d'eBay.

> L'info éco du jour du 23 décembre 2016 Crédit Image : JUSTIN SULLIVAN / GETTY / AFP Crédit Média : Bénédicte Tassart Télécharger

par Armelle Levy publié le 24/12/2016 à 02:07

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le Père-Noël ne débarquera qu'à partir du samedi 24 décembre dans toutes les cheminées de France et du monde. Mais le site de vente en ligne eBay publie déjà le palmarès des cadeaux les plus revendus sur internet au lendemain du réveillon de 2015.



En tête des flops de l'année dernière : les jeux de société pour adultes. Apparemment, ces derniers n'amusent pas tout le monde. Dans la même veine, les jeux-vidéo ont été très échangés. Plus étonnant : les chaussettes et les sous-vêtements figurent en bonne position au sein de ce triste classement.



Vu le contexte économique, certains revendent les cadeaux parce qu'ils peuvent en tirer une bonne valeur marchande. Ainsi, beaucoup de produits high-tech (smartphones, tablettes tactiles ou casques audio) se sont retrouvés sur la toile au lendemain de Noël. Cette année, la revente de cadeaux de Noël devrait représenter 86 millions d'euros sur le seul site d'eBay.