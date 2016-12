Depuis la place Saint-Pierre au Vatican, le pape François a prononcé sa traditionnelle bénédiction "Urbi et Orbi", il s'est notamment exprimé à propos de la Syrie et du terrorisme.

> "Ubi et orbi" : le Pape François appelle à la paix en Syrie et en Palestine Crédit Image : ANDREAS SOLARO / AFP Crédit Média : Sarah Bakaloglou / RTL

"Il est temps que les armes se taisent définitivement et que la communauté internationale s'emploie activement pour qu'on arrive à une solution négociée". Dans sa rituelle bénédiction "Urbi et Orbi", "à la ville et au monde", le pape a appelé à la fin de la guerre en Syrie. Le souverain pontife a fait allusion à la ville symbole du conflit syrien : Alep, reprise le 22 décembre par les forces pro-régime de Bachar al-Assad, appuyées par la Russie.



"Trop de sang a été versé", a déclaré le chef spirituel de 1,2 milliard de catholiques depuis la place Saint-Pierre au Vatican, "Surtout dans la ville d'Alep, théâtre ces dernières semaines d'une des batailles les plus atroces, il est plus que jamais urgent qu'assistance et réconfort soient garantis à la population civile à bout de forces, en respectant le droit humanitaire". La communauté catholique d'Alep a pu célébrer Noël dans la cathédrale maronite Saint-Elie, dans la Vieille ville pour la première fois depuis cinq ans.

La "paix" en Terre Sainte

À Bethléem aussi, 2.500 fidèles se sont réunis pour la messe de minuit à la basilique de la Nativité. À Nazareth, ce sont 25.000 personnes qui ont participé de leur côté aux célébrations de Noël. Le pape de 80 ans a espéré "la paix" en Terre Sainte. "Qu'Israéliens et Palestiniens aient le courage et la détermination d'écrire une nouvelle page de l'Histoire, où haine et vengeance cèdent la place à la volonté de construire ensemble un avenir de compréhension réciproque et d'harmonie", a-t-il demandé.



Plus globalement le pape a appelé à une "concorde retrouvée" en Irak, en Libye, au Yémen, en Ukraine, au Sud-Soudan ou encore au Nigeria, "où les populations pâtissent de la guerre et d'atroces actions terroristes". Le terrorisme est revenu plusieurs fois dans la bénédiction du pape François qui a eu des mots pour les victimes du terrorisme : "Paix à qui a perdu un être cher à cause d'actes atroces de terrorisme, qui ont semé peur et mort au cœur de tant de pays et de villes".



Fidèle à ses combats, le pape argentin a aussi rappelé ceux qui souffrent de la faim, les migrants, les réfugiés ou encore les victimes des catastrophes naturelles ou des tremblements de terre, nombreuses en Italie.