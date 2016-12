La dernière ligne droite des fêtes de fin d'année est lancée. Pour vous éviter de vous couper les doigts, on vous donne les bonnes astuces pour empaqueter vos présents.

par Capucine Trollion publié le 23/12/2016 à 15:25

C'est l'une des parties les moins drôles de Noël : emballer les paquets. Si certains ont les réflexes nécessaires à cet exercice, d'autres en ont des sueurs froides. Et c'est vrai qu'au début, et même au bout de 4 ou 5 paquets, l'emballage devient de plus en plus difficile. Alors, comment bien réussir l'exercice ? La rédaction vous dévoile des astuces pour varier vos paquets et obtenir une belle décoration sous le sapin. Un conseil d'abord : choisissez-vous une playlist de chants de Noël pour vous accompagner en rythme.



L’emballage des paquets, c'est tout un art. Oui n'ayons pas peur des mots. Alors quoi de mieux pour customiser votre papier (kraft, coloré ou fait à l'arrache) en ajoutant des petites décorations ? Feuilles, branches de gui, personnages de Noël, rubans duveteux, sans oublier les traditionnels sucres d'orge... Vous avez le choix. Il vous suffit juste de les fixer avec de la ficelle. Laissez parler votre imagination, et imaginez ce paquet comme une toile (on ne sait jamais, vous pourriez vous découvrir une vocation).

Du ruban adhésif japonais pour décorer

Si vous avez opté pour du papier kraft, ajoutez des bandes de couleurs et/ou à paillettes pour le rendre plus attractif. Le masking tape, ruban adhésif japonais, est aussi votre allié. Vous pouvez le coller facilement sur le papier ou le découper en formes d'étoiles, chaussettes ou moufles de Noël. Vous verrez tout de suite la différence et vos cadeaux feront d'autant plus plaisir.